Commentaires (16)

1. JORI le 29/03/2020 18:47

Quelqu'un peut il me rappeler si pour le chik un dépistage généralisé a été organisé. Si ce n'a pas été le cas, pourquoi ?.

2. Rabas le 29/03/2020 18:54

On sera dépistés dans trois mois ou un an... Comme pour les masques, comme pour attendre les résultats des traitements en cours d’expérimentation officielle, même si à Marseille, con, on a déjà la réponse, putain ! Enfin... comme l'a dit Molière : "Il vaut mieux mourir selon les règles, qu'en réchapper contre les règles".

3. Gardons Espoir le 29/03/2020 18:57

Exact mais Il faut améliorer LA FIABILITÉ DES TESTS AVANT TOUT également

Au début de la crise certaines puissances économiques étranges ont acheté tous les stocks de Consommables dont les les écouvillons en envoyant des avions militaires pour les récupérer notamment en Italie.. Ils ont été plus rapide et ont fait main basse sur tout .Ensuite on nous dit que nous étions préparés!!l

Il faut aussi prévoir le matériel nécessaire et en quantité pour la réanimation ... Et faire un état des lieux du personnel à ajouter aux équipes existantes .

4. Cedric ALONSO le 29/03/2020 18:57

"Un dossier de financement doit être déposé dès lundi afin de financer les commandes de ces machines dites ouvertes afin de pouvoir augmenter la capacité de dépistage.

Elles ne sont pas commandées

3 mois de retard...

Plaintecovid.fr c est tout....!



5. Ken le 29/03/2020 19:10

😂😂😂ha bon! Vous voudriez dire que le gouvernement sait parfaitement ce qu’il faut faire, puisque le professeur RAOULT est français et leur a dit la meme Chose qu’aux autres pays?

On serait assigner à domicile et regardant mourir nos entreprises juste parce que la 6ieme puissance économique Mondiale n’a NI stock de masques, NI stock de gel, NI stock de testes, NI stock du traitement le plus courant au monde sur le paludisme ?

Mais tant que l’on y ait, dites nous que nous sommes confinés par l’Etat pour permettre à celui-ci de trouver le temps de réparer ses erreurs ???

Est ce que vous vous rendez-compte des niveaux de responsabilises économiques et sanitaires que vous attaquez?...j’en doute mais...qui vivra verra

6. Laurent le 29/03/2020 19:10

Moi je suis pour , on attend quoi

7. GIRONDIN le 29/03/2020 19:16

....... en appellent aux décideurs politiques de l’île afin de les aider.....



Ici ? Décideurs ? Sérieux ?

8. marco marc le 29/03/2020 19:17

concernant l' arrété du maire de SAINT PIERRE interdisant la baignade ,--- etant entendu qu'il ne s'agit pas pas de faire bronzette, mais d'aller direct dans l'eau ---

là aussi, il conviendrait de s'unir, en vue PETITION a transmettre au TRIBUNAL ADMINISTRATIF de st-denis de la reunion qui est compétant, et dont un article de cet arrété du maire stipule que ce TRIBUNAL ADMINISTRATIF peut etre saisi dans les deux mois suivants cet arrété portant gravement prejudice a la santé de ceux ne pouvants plus se baigner pour raison thérapeutique -- telle que le fait d'etre sur le dos, ça détends les vertèbres où sont coincés les nerfs des cervicales et lombaires,,avec pour resultat le grand risque de devoir se faire dangereusement operer

9. LudauShit le 29/03/2020 19:20

Pou gain PV? Non

10. Ppov le 29/03/2020 19:29

Ah bon,il y a des politiques à la Réunion !si oui,ils auraient déjà ouvert leur gueule pour exiger la quarantaine depuis longtemps !bon ils devaient être occupés par la campagne électorale ! enfin il y une assemblée nationale où étaient-ils ils?

11. Bleu outre mer le 29/03/2020 19:33

Les personnes asymptomatiques sortent et rencontrent des personnes, ce qui est évident.........

"Un dossier de financement doit être déposé dès lundi afin de financer les commandes"

Cette situation met en lumière les défaillances du système mise en place et le système de prévention.

En ce moment certain(e)s sont préoccupé pour argumenter une défense pour le jour du bilan.

Après les décideurs de l'ile sont aux abonnés absents, ceux qui nous disent les masques arrivent mercredi et toujours rien/ A ce sujet, ils vont arrivé de métropole et pas par le fait de nos élus. Qui ont été incapable de prendre une décision commune.leur interêt avant . Cela aussi fera parti du bilan

12. pipo le 29/03/2020 19:36

Ok on te fait un test tu est Négatif le Lundi tu part chercher ton pain le Mardi et tu contracte le virus...Tu fait quoi? Tu refait un test... Faut arrêtez votre délire!

13. ARS le 29/03/2020 19:41

et pi êre demandé l'autorisation à L ars

14. papi le 29/03/2020 19:44

Un dépistage massif, ça veut dire quoi ? Dépister toutes les personnes dans la rue ? toutes les personnes

qui débarquent à la Réunion ? toutes les personnes ayant plus de 60 ans ? dans tous les immeubles ?

dans toutes les case ? tous les artisans qui travaillent encore ? tous les boulangers ? toutes les caissières

de supermarché ?????? LA THÉORIE, C'EST UNE CHOSE, LA PRATIQUE, C'EST AUTRE CHOSE...

SURTOUT QUE LE NOMBRE DE "TESTS" DOIT ÊTRE INSUFFISANT....

15. La vérité si je mens ! le 29/03/2020 19:45

les médecins de La Réunion en appellent aux décideurs politiques , mais on les voient de moins en moins.