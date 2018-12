Correctionnelle: Il tabasse une ado de 14 ans

Le 17/12/2018 | Par Soe Hitchon

Un Possessionais de 49 ans était jugé en comparution immédiate ce lundi au tribunal correctionnel de Champ Fleuri pour violences sur son ex-compagne et surtout sur son ancienne belle-fille âgée de 14 ans.



Comme c’est malheureusement trop souvent le cas, J.T. était alcoolisé au moment des faits, le 4 décembre à La Possession. Alors qu’il est séparé de la maman mais qu’il la fréquente toujours, il se trouve seul avec l’adolescente. Une dispute éclate et il lui assène des coups de manche à balai, de poing et de tête. La fille perd connaissance. C’est sa mère qui la retrouve par la suite dans sa chambre, l’œil boursoufflé et en état de choc. Elle appelle alors les gendarmes.



Cela faisait "cinq ou six fois" qu’elle avait porté plainte pour violences à son encontre sans qu’il n’y ait de suite. Lui, semble souffrir "d’amnésie sélective" selon la présidente d’audience. Il ne se souviendrait pas et ne l’aurait "pas vraiment frappée, plutôt bousculée". Mais il avoue avoir un problème avec l’alcool depuis de nombreuses années et que "non, ce n’est pas la première fois".



Il est finalement condamné à 12 mois de prison dont huit avec sursis, une obligation de soins et l’interdiction d’entrer en contact avec les victimes.