Cosmétiques : Plusieurs sociétés sanctionnées pour des accords exclusifs d’importation à La Réunion

Le 10/10/2019 | Par Charlotte Molina

La haute autorité de la concurrence a décidé ce mardi de sanctionner plusieurs fournisseurs et grossistes importateurs de parfumerie, suite à des accords exclusifs d’importation à La Réunion mais également aux Antilles et en Guyane. Ces pratiques sont interdites dans les outre-mer par la loi "Lurel" depuis 2013. Sur notre île, un accord exclusif concernait les produits de la marque Bourjois entre mars 2013 et janvier 2014.

"Ces pratiques ont entravé le développement de concurrents et pesé sur le pouvoir d'achat des ménages", estime l’autorité de la concurrence.



Pendant un peu moins d’un an après que la pratique soit interdite dans les outre-mer, la société Sodibel, filiale de "Établissements Frédéric Legros", a bénéficié d’un contrat d’exclusivité d’importation des produits de beauté de la marque Bourjois.



La société vient d’être sanctionnée par l’autorité de la concurrence à hauteur de 23.000 euros. Ses fournisseurs, le groupe Chanel à l’époque puis le groupe Coty, ont également écopé d’une sanction de 13.000 euros. Les sociétés concernées n’ont pas contesté les faits.



À noter que ce n’est pas la première fois que Sodibel est sanctionné pour des faits similaires : en 2017, la société de Frédéric Legros est dans l’obligation de débourser 30.000 euros pour un accord exclusif d’importation avec les Sociétés Materne, fournisseur des marques Materne, Mont Blanc, et Pom’Potes.



Pour rappel, les accords exclusifs d’importation sont interdits à La Réunion comme dans tous les territoires d’outre-mer depuis 2013. Conséquence de la loi "Lurel" qui entend répondre aux problématiques spécifiques des territoires ultramarins tels que l’éloignement, l’étroitesse des marchés, ou encore l’existence de barrières à l’entrée pour les nouveaux concurrents.



Les groupes Procter & Gamble, et Parfumerie d’Outre-Mer ont également été sanctionnés ce mardi pour des accords exclusifs d’importation aux Antilles et en Guyane.