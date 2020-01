Coup d’envoi des Accueils de Loisirs Sans Hébergements ce jeudi 2 janvier !

Le 03/01/2020 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 58

Une nouvelle année qui commence sur les chapeaux de roues pour les marmailles inscrits dans les 26 Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) répartis sur l’ensemble du territoire saint-paulois. Durant cette période animée, 1 957 jeunes âgés entre 3 et 17 ans, partiront “à la découverte de l’ancien temps”. (Photo d’illustration)



Comme à chaque période de grandes vacances scolaires, des Accueils de Loisirs Sans Hébergement sont organisés par la ville de Saint-Paul à destination des jeunes de 3 à 17 ans. L’objectif de ce dispositif vise à proposer des animations éducatives pendant ces vacances scolaires.



Retenue pour cette année, la thématique “À la découverte de l’ancien temps” permettra aux différentes équipes d’animation de travailler sur plusieurs axes comme :



– Les contes, les mythes et les légendes,

– Saint-Paul “Berceau du peuplement”, sur les traces des premiers habitants,

– La famille réunionnaise d’hier à aujourd’hui.



Parmi les activités proposées autour de cette thématique, les enfants du centre primaire Eugène Dayot échangeront autour de diverses animations avec plusieurs clubs de 3ème Jeunesse le mercredi 15 janvier. L’occasion de transmettre aux marmailles, leurs souvenirs de La Réunion lontan.



Durant ce séjour, plusieurs temps forts seront mis en place. Le Kan des Marrons organisera des journées visites guidées et ateliers jeux lontan au Guillaume. Enfants et ado découvriront également les repas et les légumes lontan. Savoir-faire, techniques, outils lontan… Lumière sera faite sur les métiers de l’agriculture.



La conteuse “Tacite Konte” à travers une activité animée intitulé “La vie Lontan” fera découvrir la culture créole aux participants. Au programme également, une initiation au moringue avec l’Association Vue-Belle Moringue ; de la percussion ; de l’initiation au tressage de feuilles de coco avec Bruno Zopire et Lékol Ékolo ; une présentation du spectacle “Kalandiak” en créole par la troupe Ladi Compagnie.



Des visites culturelles seront aussi prévues durant cette période :



– Atelier architecte de la ville : à la découverte de l’hôtel de ville durant 1h30. Les enfants pourront découvrir l’histoire et les multiples identités de l’actuelle Mairie de Saint-Paul, autrefois grand magasin puis caserne militaire.

– Visite de la Grotte du Peuplement : Retour sur l’arrivée des premiers habitants sur l’île et des mystères qui entourent la grotte : des gens ont-ils vraiment vécu sur place ? Le trésor de La Buse y est-il enterré ?

– Atelier herbier dans la savane : Accompagnés d’une botaniste, les enfants pourront découvrir les espèces végétales emblématiques d’un paysage de savane. Pourquoi ont-elles été introduites ? Comment peut-on les utiliser ? Chacune de ces espèces est associée à des pratiques lontan.

– Visite de l’exposition savane + initiation au Land Art : La Maison Serveaux accueille cette année une exposition sur les paysages de savane réunionnais et leur importance dans la construction de l’identité créole depuis le XIXème siècle. Sont abordées les thématiques de la faune, la flore, les hommes et l’histoire.



Une journée intercentres pour les primaires le lundi 20 janvier 2020 au Stade Paul Julius Bénard



Les jeunes des accueils primaires seront rassemblés pour une grande journée récréative et festive au stade olympique Paul Julius Bénard de Saint-Paul le lundi 20 janvier. En cohérence avec la thématique du développement durable, 711 enfants de 6 à 12 ans seront conviés à partager ce moment d’échange et d’animation. La journée débutera à 9h30 par un défilé sur la piste d’athlétisme.



Une journée intercentres pour les adolescents le mardi 21 janvier 2020 au stade Paul Julius Bénard



206 jeunes âgés entre 13 et 17 ans seront attendus le mardi 21 janvier au stade olympique Paul Julius Bénard. La matinée sera consacrée aux ateliers sportifs menés par les équipes pédagogiques. L’après-midi sera réservée aux activités culturelles. Les chorégraphies et chants préparés par les jeunes durant le séjour feront l’objet d’une représentation que chaque centre s’offrira mutuellement. Pour ce séjour, la compagnie de danse urbaine « Compagnie KAFLOW » accompagnera les différents groupes de jeunes de chaque centre pour la production des différentes chorégraphies de danses urbaines.