Coup de couteau devant le tribunal: La justice n'en a pas fini avec lui

Le 22/02/2019 | Par Soe Hitchon - soe.hitchon@zinfos974.com | Lu 671

Après le coup de couteau devant le tribunal correctionnel de Champ Fleuri en décembre dernier, RJ, 23 ans, se trouve à nouveau devant la justice, cette fois-ci devant la cour d’appel pour une autre affaire.En décembre, le jeune s’était dit craintif et menacé par le gérant du point-chaud du Leader Price de Saint-Benoît dans lequel avaient eu lieu des pillages en marge des manifestations des gilets jaunes en novembre. Il lui avait alors asséné un coup de couteau devant le tribunal alors que ses dalons étaient jugés pour ces pillages, le blessant à l’arcade. Il avait été condamné à un an de prison ferme.Mais malgré son jeune âge, il n’en était pas à son premier coup. RJ avait, un an auparavant, dégradé un salon de coiffure dans la même ville, violentant et menaçant le commerçant également. Il affirme à nouveau être victime de persécutions. Condamné en première instance à un an de prison dont 8 mois de sursis – une peine plutôt clémente -, il avait fait appel, avant de se rétracter. Mais le parquet avait décidé de maintenir l’appel et ce jeudi, la procureure demandait 36 mois de prison avec mandat de dépôt. L’incident devant le tribunal correctionnel n’a pas dû arranger les choses. Le juge rappelle d'autres condamnations pour conduite sans permis, transport d'armes... "Un casier qui commence déjà à se charger" pour ce jeune homme. La décision sera rendue le 28 mars.