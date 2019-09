Coup de couteau devant une école à Terre Sainte

Le 11/09/2019 | Par N.P | Lu 976

Une agression au couteau au eu lieu ce mardi matin devant une école de Terre Sainte. La victime a été hospitalisée et ses jours ne sont pas en danger, rapporte la presse écrite. Selon le Quotidien, un conflit entre deux familles seraient à l'origine du drame. Alors qu'un suspect a été arrêté et placé en garde à vue, des auditions sont en cours.



Contactée par la maîtresse de sa fille, une mère d'élève réclame plus de sécurité. "Le portail est cassé depuis 2013, et depuis rien n'a été fait. Les enfants peuvent tout voir et ne sont absolument pas protégés", s'indigne en effet Maéva Derfla, dont l'enfant de six ans aurait assisté à la scène. La mère de famille attend en outre l'ouverture d'une cellule psychologique. "On nous a dit que ça allait être fait, mais on attend toujours", déplore-t-elle.