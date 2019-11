Coup de couteau mortel à la Saline: Le suspect mis en examen pour coups mortels et écroué

Le 09/11/2019 | Par Soe Hitchon - soe.hitchon@zinfos974.com | Lu 226

L’individu soupçonné d’avoir mortellement poignardé un homme de 27 ans à la station-service Total de la Saline dans la nuit de mercredi à jeudi a été mis en examen pour coups mortels ce samedi. Il a été placé en détention provisoire. Quant à celui qui lui aurait fourni l’arme, il a été mis en examen pour complicité de coups mortels mais placé sous contrôle judiciaire. Il échappe donc pour le moment à la détention.



Les faits ont été filmés par les caméras de surveillance de la station. Une rixe aurait éclaté entre deux groupes alors que l’un s’était arrêté pour faire de l’essence. La raison de la dispute est encore inconnue mais le ton monte et un homme sort un couteau et blesse un autre à l’oreille. Un troisième s’interpose pour protéger son ami et reçoit un coup de couteau en plein cœur. L'auteur du coup prend alors la fuite.