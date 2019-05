Coup de frais sur les Iles Soeurs. REUNION: 3.9° au Maïdo la nuit dernière. MAURICE: 15° à Curepipe

Le thermomètre remonte ce matin avec l'ensoleillement

Bonjour la Réunion et les Ziles!

ANIMATION SATELLITE CENTREE SUR LES ILES SOEURS AVEC QUELQUES COMMENTAIRES:

2019 MAI 10 07h50 MascareignesIl a fait très frais et même froid dans les hauts deDès hier soir à 20heures la station Météo France(MF) de Piton Maïdo rapportait 3.9° Celsius.Sur les stations qui sont disponibles en temps réel sur le site de MF 7 rapportent des valeurs horaires inférieures à 10°.Ces valeurs sont actualisées toutes les heures et il faut donc rester éveillé toute la nuit ou se réveiller à plusieurs reprises toutes les 90 minutes pour essayer d'archiver le maximum de données.J'ai fait de mon mieux.Sur le littoral la station de Pont Mathurin près de Saint Louis rapporte 16.8°. Cette station affiche très souvent les températures minimales les plus basses du littoral à la REUNIONcomme annoncé hier la région de Curepipe/Trou Aux Cerfs rapporte 15° Celsius ce matin.Le soleil va à présent aider le thermomètre à retrouver une allure un peu plus tropicale.A plus tard.Cheers,Patrick Hoareau.