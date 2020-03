[Coup de gueule] Coronavirus: L’aéroport Roland-Garros pas à la hauteur

Le 04/03/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 1149

Un passager de retour de Bangkok se scandalise du manque de moyens humains déployés par l'aéroport de Gillot pour vérifier les passeports des voyageurs à leur descente de l'avion. Inquiet, il pointe du doigt le risque potentiel de propagation du coronavirus, alors que les passagers sont restés amassés de longues minutes avant de pouvoir présenter leurs passeports. Son coup de gueule :

Arrivé de Bangkok dimanche dernier, quel fut mon étonnement dès ma descente de l’avion à Gillot, au moment de constater le nombre d’agents affectés aux formalités… Ils étaient deux (puis trois) pour contrôler les passeports de plusieurs centaines de passagers. De quoi faire s’amasser les voyageurs pressés de sortir de l’aérogare.



En temps normal, j’aurais été un peu agacé, tout au plus. Mais avec l’épidémie de Coronavirus qui sévit depuis plusieurs semaines, me retrouver au milieu d’autant de personnes revenant ou arrivant d’Asie, et ce pendant plusieurs dizaines de minutes, m’a scandalisé.



Loin de succomber à la psychose ambiante, j’estime néanmoins que le risque de contamination était ici bien réel et que les mesures les plus basiques n’ont pas été prises par les autorités de notre territoire. Le décalage était flagrant avec ce que j’avais pu voir en Thaïlande et aux Philippines où les contrôles de températures sont systématiques dans les lieux recevant beaucoup de public, comme les aéroports et les centres commerciaux.



La seule mesure prise chez nous pour le moment semble être l'apposition d'affiches et la distribution de prospectus d’information par des agents de l’ARS dans le hall d’arrivée des bagages. Je crains que ça ne soit suffisant…



Finalement, après deux semaines passés en Asie, c’est l’aéroport de La Réunion qui me semble être l’endroit le plus à risque de mon séjour…



Y.