[Coup de gueule] Des examens à passer à l'autre bout de l'île pour les apprentis de CFA

Le 21/05/2019 | Par LG | Lu 1228

C'est un papa en colère qui souhaite souligner l'incohérence des lieux et des horaires des centres d'examen pour cette session 2019. Son fils est apprenti dans un Centre de Formation des Apprentis de La Réunion et arrive en ce mois de mai, l'heure des examens pour valider une année de travail.



Le premier écueil arrive hier, lundi, quand son fils récupère sa convocation pour les différents examens programmés prochainement. Première surprise, la première épreuve a lieu dès ce jeudi 23, à Saint-André. Passons pour le délai !



Deuxième problème, plus compliqué à résoudre cette fois : le jeune apprenti voit deux de ses examens programmés à Saint-Benoît et à Saint-André respectivement lundi et mardi prochains. Les examens sont calés pour 8H du matin avec présence obligatoire 1 heure avant le début de l'examen. Franchement pas évident lorsque l'on habite Saint-Louis et quand on est sans voiture...



"Nous avons regardé ensemble le réseau des transports en commun. Il faudrait qu'il prenne trois bus pour effectuer ce trajet", mais de toute façon inenvisageable car trop risqué en cas de panne ou d'embouteillages. Car il faut bien se rappeler que toute absence à une épreuve et le candidat est déclaré disqualifié.