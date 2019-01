[Coup de gueule] "Les plages et abribus encore plus sales pendant les vacances"

Le 09/01/2019 | Par N.P | Lu 360

En cette période de vacances scolaire, un Zinfonaute nous adresse un "petit coup de gueule". Il décrit : "Bizarrement durant cette période, la plage et les arrêts de bus deviennent des déchèteries à ciel ouvert (....). Je n'ai pas osé prendre de photos de la plage de boucan tellement elle était sale. J'ai retrouvé des dizaines de paille dans l'eau là où il y a les filets. Hier je me suis coupée sur un bout de verre. Y'en à marre. Qui les éduque ces jeunes ? Personne n'est sensibilisé ?"



Exaspéré, il poursuit : "La réunion deviendra une grande déchèterie si personne ne fait rien. Bravo à tous ces jeunes qui jettent sans aucun scrupule. J'espère qu'un jour vous vous baignerez dans vos propres déchets". Et de conclure par un petit message adressé aux parents : "J'aurais honte d'avoir des enfants si peu respectueux à votre place..."