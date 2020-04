Coup de gueule d'Alliance Police contre une décision de la direction

Le 03/04/2020 | Par Ludovic Grondin | Lu 1094

Au manque de moyens de protection succède parfois des décisions administratives absurdes. C’est ce que laisse entendre le syndicat Alliance Police Nationale.



Alors que tous les commerces de l’île ont dans leur grande majorité équipé en plexiglas leurs comptoirs au profit des caissières par exemple, l’accueil des citoyens à l’hôtel de police de Saint-Denis n’en est plus équipé.



"'Plus équipé'" car il y a bien eu un plexiglas installé par un généreux donateur", explique Idriss Rangassamy, secrétaire départemental du syndicat à La Réunion. Mais contre toute attente, "la haute direction a décidé de le faire enlever".



La décision exaspère le personnel de police confronté lui aussi à un flux de personnes venant ici porter plainte ou là déposer des pièces d'identité trouvées.



Cette fâcheuse décision réveille de mauvais souvenirs aux agents. "Il a fallu deux ans pour la rénovation des toilettes et dix jours pour procéder à la désinfection des véhicules", raconte le syndicaliste.



La grogne est d’autant plus vive que le plexiglas avait été posé gratuitement par un anonyme prêt à rendre service. "On ne comprend pas la réaction de la DDSP (direction départementale de la sécurité publique, ndlr)", regrette-t-il. "S’ils sont dans les étages, d’autres sont au contact du public", conclut-il son coup de gueule.