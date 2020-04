Coup de gueule des étudiants de la L1 SHS de l’Université de Saint-Denis

Le 21/04/2020 | Par Regis Labrousse | Lu 176

Les étudiants de la L1 SHS de l’université de Saint-Denis adressent ce courrier pour dénoncer les difficultés qu'ils rencontrent avec l'enseignement à distance. Ils dénoncent également le manque de soutien de l'Université de La Réunion pour les étudiants de l'enseignement supérieur :

"Nous, Etudiants de l’Université de la Réunion, sommes révoltés face au manque d’intérêt que nous subissons. Solidarité et fraternité sont les maitres mots à l’heure actuelle. Néanmoins, cela ne suffit pas pour continuer notre cursus sans encombre. Malgré le soutien de quelques professeurs, l’enseignement à distance reste difficile.



Nous avons constaté une rapide mise en place de solutions concernant les autres institutions d’enseignement (les collèges, lycées, concours et autres). La Direction de l’université a pris des décisions notamment concernant nos partiels mais ne répond pas réellement à toutes les problématiques. Nous parlons particulièrement de la L1 "Sciences de la Société". Notre année devrait se finir le 5 mai. Ici nous sommes particulièrement perdus.



Pour l’instant nous n’avons concrètement que deux devoirs de maison ainsi qu’un partiel en ligne de "Sources et données" qui regroupe les évaluations de 4 professeurs. Ce n’est pas sans difficulté car les cours arrivent au compte goutte et parfois dans un temps très limité avant le début du partiel.



De plus, il a déjà été annulé et reporté à plusieurs reprises, ce qui accentue notre confusion. Pour les autres matières, nous n’avons aucune annonce de partiel sachant que le temps est très limité avant la fin du semestre, ce qui ne nous permettrait pas de tout assimiler correctement. Nous comptions fortement sur la réunion qui était initialement prévue le 16 avril…



C’est pourquoi aujourd’hui nous proposons une note plancher de 10/20 afin de permettre l’égalité à tous les étudiants. En effet, nous pensons particulièrement à ceux qui n’ont pas de connexion internet fiable, de matériel pour y accéder ou simplement des conditions de travail nécessaire. Evidemment cette note ne serait qu’une note minimale. Les étudiants qui visent une note supérieure pourront tout de même le faire. Nous demandons aussi, à ce que les professeurs soient indulgents en se basant surtout sur les cours que nous avons travaillé en présentiel.



L’attente devient très longue. L’épuisement, l’angoisse et la révolte se font sentir. Nous ne sommes surement pas la seule filière à rencontrer ces problèmes alors nous vous demandons de bien vouloir nous accompagner ! Écoutez ce qu’on a à dire et ce que l’on propose ! Soutenez nous dans notre requête pour qu’ensemble nous puissions faire avancer les choses face au silence de l’Université !



Ce message est très important à nos yeux ! Force à nous tous, prenez soin de vous et de vos proches."