Coup de poing et de tête à sa conjointe enceinte, deux ans de prison

Le 12/01/2019

Une relation pour le moins instable analysée hier au tribunal correctionnel de Champ Fleuri… Les disputes sont fréquentes depuis trois ans et lorsqu’elles éclatent, il la violente et la menace. Le 10 décembre dernier, à Saint-Denis, alors qu’elle dort dans sa chambre avec leurs enfants, Mickaël L., ivre, casse la fenêtre.



Des éclats de verre se retrouvent dans le berceau du bébé. Sa conjointe a le temps d’appeler la police avant qu’il ne parvienne à s’introduire dans la pièce. Alors qu’elle descend, accompagné de ces enfants, pour ouvrir à la police, Mickaël L. la suit et lui assène un coup de tête dans le front et un coup de poing dans le visage. Cette dernière est enceinte de huit mois de leur troisième enfant, de cette union.



Déjà condamné pour violences conjugales sur la même victime, avec plusieurs mains courantes contre lui, Mickaël L., 26 ans, qui consomme quotidiennement alcool et zamal, dit rester en relation car elle menace de se suicider.



Il a été condamné à deux de prison dont une année avec sursis.