Coup de pouce à l’IRT (Ile de La Réunion Tourisme)

Connaissez-vous Langkawi ? Voici une petite île de 480 km2, d’environ 80000 habitants. Langkawi est en fait un archipel composé de 99 îles situées sur la côte ouest de la Malaisie. Entourée d'une mer turquoise, l'intérieur de l'île principale est un mélange de rizières pittoresques et de collines recouvertes de jungle. La Malaisie authentique. Les singes y sont légions. Les amoureux de la nature trouveront l'île aussi agréable que le rivage est bordé de sable fin et de cocotiers. L'île est reconnue pour ses excellentes possibilités de plongée, malgré les méduses de la mer d’Andaman, et ce joyau tropical cache un trésor d'autres possibilités de vacances passionnantes. Du vaste monde sous-marin de Langkawi à Pantai Kok en passant par Pantai Cenang, en passant par le téléphérique en plein essor, Langkawi est un lieu électrisant qui incite les visiteurs à revenir. Pas encore convaincus?



Parmi les 10 plus belles attractions touristiques de Langkawi, le skycab : il s’agit d’un télécabines (téléphérique) partant d’un village touristique (« Oriental Village ») en port franc, les boutiques toutes en duty free, pour arriver à 700 m d’altitude, se balader dans la canopée, passer sur un pont suspendu dans le vide au-dessus des falaises et de la forêt vierge, de quoi passer deux bonnes heures pour la somme modique de 80 Ringgits (environ 20 euros) tout compris. Cette attraction est extrêmement prisée, ce qui m’a donné l’idée, que je partage volontiers : pourquoi ne pas faire un téléphérique au Piton des Neiges, partant de Hell Bourg plutôt que de Cilaos, car il faut tout de même s’acheminer au pied de notre sommet régional. On imagine à son pied un Village libre de taxes douanières, avec les spécialités réunionnaises, allant du vacoa à la vanille, le rhum, et bien sûr des boutiques de tissu où l’on vendrait des draps de bain, des paréos, ou des robes typiques de La Réunion.



Au sommet, à plus de 3000 m, on aménagerait une table d’orientation, un débit de boissons sans alcool, un sentier jusque vers les Salazes, sans y descendre naturellement.



Je suis persuadé que ce type d’attraction multiplierait par deux le tourisme réunionnais, avec la nécessité pour la Région de soutenir l’efflorescence d’hôtels pour accueillir ces touristes. Ce pourrait même devenir une attraction mondiale (pensez : plus de 2000 m de dénivelé !). Langkawi est en Malaisie, n’est pas si riche que cela, pourtant ils ont construit leur télécabines en deux ans, après l’avoir pensé puis conçu sur 10 ans. Il a fallu une volonté politique et le soutien des successeurs pour que cela se fasse, de 1990 à 2002, mise en service. Voyez où je veux en venir.



Alors, messieurs les décideurs, que pensez-vous de cette idée ? Peut-être l’avez-vous déjà eue ? Si oui, pourquoi l’avoir abandonnée ? Si non, je vous en fais part.