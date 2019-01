Coupe de France : L'OM éliminée par une équipe de National 2 !!!

Le 06/01/2019 | Par Pierrot Dupuy | Lu 540

La deuxième partie des 32èmes de finale de la Coupe de France qui se déroulait cet après-midi a été marquée par l'élimination surprise de .l'Olympique de Marseille (Ligue 1) par l'équipe d'Andrézieux (National 2) sur le score de 2-0.



Hier, ce sont les équipes de Ligue 1 d'Angers, Montpellier et Nîmes qui avaient déjà été éliminées.



Cet après-midi, à Geoffroy-Guichard, les coéquipiers de Dimitri Payet se faisaient surprendre peu après le quart d’heure de jeu. Sur un corner frappé par Djebour, Bryan Clovis Ngwabije devançait de la tête Steve Mandanda pour l’ouverture du score (1-0, 17e).



A la 83ème minute, le joueur d'Andrézieux Desmartin sur la gauche voyait son centre être mal négocié par Mandanda. Milla, d’une volée écrasée, trompait le portier phocéen.



Marseille ne parvenait même pas à marquer un but et était piteusement éliminée de la Coupe de France.



Décidément, l'OM n'en finit pas de s'enfoncer...



Les autre résultats de l’après-midi :

Canet-en-Roussillon 0-1 Monaco : Sylla (2e)

Stade de Reims 2-0 RC Lens : Oudin (32e), Cafaro (37e, sp)

Stade Rennais 2-2 (prolongations) Stade Brestois : Hunou (41e), Sarr (49e) ; Charbonnier (24e, 39e)