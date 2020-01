Coupe de France : L'OM évite le naufrage grâce à Dimitri Payet

Le 05/01/2020 | Par Pierrot Dupuy | Lu 198

Il s'en est fallu de très peu pour voir l'OM soit de nouveau éliminé en 32es de finale de la Coupe de France.



Surpris dès la 20e seconde de jeu par un contre d'Abdoulaye Diaby, un joueur de Trélissac après une grosse erreur de son gardien Pelé, Marseille a su réagir par Dimitri Payet à la 20ème minute qui a remis les deux équipes à égalité grâce à une magnifique demi-volée du pied gauche.



Mais les deux équipes n'avaient pas réussi à se départager à l'issue du temps réglementaire, pas plus qu'après les prolongations.



Il a donc fallu s'en remettre aux tirs aux buts et à deux exploits de Pelé qui a su parfaitement se rattraper de sa bévue de la première minute, pour voir les Olympiens se qualifier.



Interrogé en fin de partie sur France 3, Dimitri Payet s'est déclaré très fier de l'exploit des joueurs de la JS Saint-Pierroise et a souhaité que le tirage au sort, qui aura lieu lundi soir, lui permette d'affronter des compatriotes au Vélodrome.