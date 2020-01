Coups de couteau sur son père: Le jeune dit avoir été maltraité

Le 20/01/2020 | Par Soe Hitchon | Lu 643

C’est une triste histoire qui a très brièvement été traitée devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis en comparution immédiate ce lundi. À cause de la grève des avocats, et sous le conseil du président du tribunal, le jeune prévenu a décidé d’être jugé ultérieurement. La question était donc de savoir où il attendrait son procès: chez lui sous contrôle judiciaire ou en prison.



L’homme de 21 ans a agressé son père à coups de couteau jeudi dernier à Saint-Benoît. Son père arrive saoul vers 20 heures chez lui, où se trouve son fils, et une dispute puis une bagarre éclatent. "Tu peux crever", lui aurait-il dit. Le jeune s’arme d’un couteau et le blesse. Il le perd, mais s’empare d’un autre et pique son père à plusieurs reprises. L’homme se retrouve avec des blessures superficielles à l’épaule, au bras et au flanc droit : 10 jours d’ITT.



En garde à vue, il explique avoir été maltraité par son père ; il ne regrette donc rien, il voulait le tuer. Que faisait-il chez lui alors ? Il explique au tribunal que cela fait 7 ans qu’il est SDF, mais qu’aujourd’hui il vit parfois chez sa copine. Sous contrôle judiciaire pour d’autres violences avec un couteau, il doit pointer régulièrement à la gendarmerie de Saint-Benoît et passe donc chez son père.



Sur son casier judiciaire se trouvent deux condamnations : l’affaire de violence datant de l’année dernière pour laquelle il a été incarcéré puis placé sous contrôle judiciaire, et d’autres faits datant de 2018 (vol, refus d’obtempérer). Sans surprise, le procureur a demandé que le prévenu soit maintenu en détention en attendant le jugement prévu le 28 février. C’est ce que le tribunal a choisi également. Le discours du jeune homme a changé depuis sa garde à vue : "J’ai fait une connerie et j’assume ma connerie". Son père, quant à lui, n'a pas porté plainte.