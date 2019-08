Coups de feu sur le tournage d’un clip de Booba

Le 21/08/2019 | Par Zinfos974 | Lu 1443

Une fusillade a éclaté sur le tournage du clip Glaive de Booba dans la nuit de mardi à mercredi en Seine-Saint-Denis. Des individus armés ont ouvert le feu lors du tournage d’un clip.



Les faits se sont déroulés peu après minuit dans la zone industrielle d'Aulnay-sous-Bois.



Une quinzaine de personnes sont arrivées en voiture sur le lieu du tournage. Certains occupants sont sortis armés et ont tiré à quatre reprises en direction du manager de Booba, qui s'est écroulé. Deux autres personnes ont été blessées par arme à feu. Le réalisateur du clip est grièvement blessé à la tête ainsi qu'un autre technicien. Le pronostic vital du manager du rappeur n'est quant à lui pas engagé.



Le reste de l'équipe technique a été agressée à l'aide de barres de fer et de battes de baseball. Booba n'était quant à lui plus présent au moment des faits.



Les agresseurs ont pris la fuite avant l’arrivée des forces de l’ordre.