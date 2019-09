5. GIRONDIN le 19/09/2019 18:07



Ok



Et sinon pour ça des nouvelles :



Votre Mail Orange évolue

Le 25/02/2019, à 12:42, Orange votre service clients a écrit



Le Mail Orange se réinvente pour vous ­­­­­­

­­­­­­­Bonjour,



­­­­­­­Dans deux semaines, vous allez découvrir la nouvelle interface et les nouvelles fonctionnalités du nouveau Mail Orange sur orange.fr. Plus simple et convivial, il facilitera vos échanges au quotidien.



­­­­­­­Principales nouveautés

Une interface intuitive et épurée

L'affichage rapide du contenu des mails grâce au volet de lecture

Le « glisser-déposer » pour faciliter la gestion de votre boite mail

­­­­­­­Ce qui ne change pas

Votre adresse mail et votre mot de passe ne changent pas

L'ensemble de vos données (mails, pièces jointes, dossiers, contacts, signatures, préférences...) est conservé

­­­­­­­À bientôt sur le nouveau Mail Orange.



­­­­­­­Le service clients Orange'''.







Cette évolution a été reportée, c'est pour quand ?