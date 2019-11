Cour criminelle : Le tonton quinquagénaire accusé de viols et agressions sexuelles sur 8 fillettes

Le 22/11/2019 | Par Soe Hitchon - soe.hitchon@zinfos974.com | Lu 1559

C’est une affaire qui s’annonce sordide. J.C, 54 ans, est accusé d’avoir abusé des fillettes de sa famille entre 1998 et 2015 à son domicile à Saint-Pierre. L’affaire n’est révélée qu’en mars 2018 lorsque les parents de trois d’entre elles se présentent au commissariat de Saint-Pierre pour dénoncer des faits de viols et d’agressions sexuelles.



Elles décrivent en effet des attouchements et pénétrations entre l’âge de 4 et 6 ans. J.C quant à lui, ne reconnaîtra en garde à vue que quelques attouchements et bisous. Mais devant le juge d’instruction, il nie l’ensemble des faits, évoquant un état de fatigue au moment de ses premières déclarations. Concernant les autres victimes, il reconnaîtra certains faits, dont des fellations.



Cet homme au casier judiciaire vierge sera jugé ce vendredi et lundi devant la cour criminelle.