Courrier à Marlène Schiappa: Papapio "Pères Amor"

Je fais partie de ces 90% de Papa sacrifiés de genre devant le JAF depuis 18 ans maintenant. Le seul lien qu'on me reconnait avec ma Fille est l'argent, bien sûr.



Refusant de payer les pensions alimentaires tant que le parquet bloquerait les multiples plaintes avec preuves contre la maman, qui conditionnent mes droits avec ma fille, j'ai donc été condamné pour, tenez vous bien, "Abandon de Famille" alors que j'ai toujours multiplié les actions pour que des droits paritaires me soient accordés, comme le peuple français l'a fait voter.



C'est le motif utilisé quand on refuse de payer les "rançons de l'Otage jamais libéré".



Le comble après 18 ans de demandes infructueuses et de falsifications volontaires et systématique d'instruction du dossier, de sanctions contre toute ma famille qui n'a même pas le droit de la connaitre (mes parents condamnés à la voir 2x2h derrière les barreaux de l'UDAF depuis sa naissance, sur simple soupçon d'enlèvement exprimé par la mère, ça fait très cher le voyage à la Réunion.

A bientôt 80 ans, ils mourront avant d'avoir eu le droit de profiter d'elle.

Plaintes déposées contre trois magistrats pour abus de confiance, abus de pouvoir, instruction a charge pour le père, a décharge pour la mère, falsification volontaire de l'instruction du dossier... Toutes classées sans suite bien sûr. Refus de saisie d'un juge d'instruction sur la base d'un dossier de preuves de 143 pages en correctionnelle. Condamné pour non présentation d'enfant PENDANT les droits qui me sont octroyés au JAF... Voilà le sort réservé par la Justice de mon pays aux pères pour leur genre, pendant que les femmes réclament légitimement la parité, sauf pour l'essentiel, nos enfants.... Crédible ça ?

On nage en plein délire judiciaire, ici c.est "L'Outreau Mère"...

Ici, on massacre à tour de bras les Pères, on les saisis, on les menottes s'ils osent refuser d'être traités comme des "Chiens Géniteurs payeurs" financeurs" de la monoparentalité subventionnée Féminine, dans les "Pouponnières de la France" (ici 1/4 des foyers monoparentaux féminins, en Guadeloupe c'est 52%, et vous n'êtes toujours pas surprise ? ni même concernée ?).

Une INCITATION permanente à la Révolte et à la violence devenue institutionnalisée, seul domaine ou l'on applique, CONTRE LES HOMMES SEULEMENT la présomption de culpabilité, justifiant la séparation d'avec les enfants, avec des peines fermes et définitives , sans sursis ni possibilité que la "justice" ne reconnaisse quoi que ce soit.... et tout ça dans le silence le plus total, en entendant "crier" à la parité à longueur d'année, à l'approche surtout de toutes les échéances électorales, légitimement par ailleurs, mais pour les Femmes seulement... ?!

Mme Marlène Schiappa, Mme la Ministre de tous les Citoyens tous genres confondus, vous êtes nécessairement informée de cette situation dénoncée par les Papas depuis toujours, n'est il pas temps de légitimer une fonction par des actes crédibilisant vos prétentions de vraie parité ? A quand une parité éducative de nos enfants à leur naissance ? Les demandes des pères représentent 60% du chiffre d'affaires des tribunaux civiles, et il ne faut pas "cracher dans la soupe", mais cette soupe là c'est nous, et 90% d'entre nous sacrifiés. Alors, quoi qu'on en dise 9 balles sur 10 pour les pères, c'est un massacre de genre, Masculin, "apuriez vous sur la détente" à leur place ? Tenteriez vous votre chance devant un JAF à notre place ?...

Difficile de dire encore le contraire, non ? Retournez vous, 60% de vos proches sont concernés par des séparations. Alors c'est certain, le calcul ne nous est pas favorable à "déviance égale"



*60% x 90% = 54% des Pères séparés de Force de leurs Enfants, contre

*60% x 10% = 6% des Mères séparées de Force de leurs Enfants

c'est la population dont un pourcentage est susceptible de devenir violent en étant séparé(e) de force de ses enfants... Sgullppp...

On nous attend au tournant pour notre genre.

Certes nos Enfants ne votent pas, mais la France a ratifié la Déclaration de leurs Droits dans laquelle on explique qu'ils ont le droit d'être éduqués par leurs parents. On ne peut plus nous rétorquer qu'un weekend sur deux et la moitié des vacances scolaires soit un droit "normal de Père" par opposition avec le droit "normal de la Maman"... Il n'est plus possible de dédouaner la "Ménagère de moins de 50ans" quand elle s'emmêle dans ses contradictions en réclamant, à travers un Ministère qui lui est consacrée, le contraire de ce qu'elle pratique devant les JAFs...

qui pourra encore prétendre le contraire ?

Comment accepter encore que la parité ne soit applicable que si la mère est d'accord ? C'est un délire non ? Si elle refuse sous prétexte que les prestations sociales devraient être partagées entre parents, ou par pur égoïsme, alors le père est condamné ?



Délirant non ? Comment justifier encore qu'après 12ans de conditionnement Maternel l'enfant soit en âge de choisir d'aller vivre avec un parfait inconnu, son Père ?

Vos enfants ne sont pas à vendre, les miens non plus et je me battrais pour que les vôtres ne le soient jamais comme ma fille l'a été. Vous n'êtes pas coupable de votre genre, je refuse qu'un Juge digne de ce nom me condamne pour le mien... Qu'il change de métier s'il refuse d'appliquer les choix des Français en faveur de la parité votée...

Mme Schiappa, je tiens à votre disposition le dossier de preuves que les magistrats veulent absolument étouffer par se qu'ils disent le contraire des sanctions et ordonnances délivrées à ce jour... Ici, quand même le représentant du Ministère Public vice procureur général se fait mon avocat, présentant les preuves qui me disculpent, le juge confirme ma peine de prison avec sursis pour disculper ses collègues des erreurs magistrales qui ont abouties aux abus sexuels sur ma fille, chez sa maman, par son "petit ami" qui lui obtient gratuitement 15 à 20 fois plus de droits que moi avec ma fille, pour nous c'est très peu et très cher... Quand on mandate des pseudos "spécialistes pour vérifier que j'ai bien fait les investissements nécessaires pour qu'elle dorme dans sa chambre et son lit chez moi, tandis qu'elle dort dans le lit de cet homme chez sa mère, avec la "bénédiction" d'un staff judiciaire complètement conditionné, à la "masse" et intéressé aux seuls droits des Femmes ?....

Voyez par vous même; "PMI: Protection Maternelle et Infantile" au lieu de "Protection Parentale et Infantile" . Les protegerait'on des pères ? De leur nature ? Dangereuse ? Quand celle des Femmes ne l'est naturellement pas ?

Vous le voyez, la vraie parité entre hommes et femmes n'est même pas comprise par ceux qui sont censés appliquer les lois, nous dupent sans morale ni éthique et qui ont fait des TGI les "supermarchés de la petite Enfance", en faisant payer enfants et pères pour leurs propres frustrations, cher et en €.

Madame Schiappa, espérant sincèrement que cette ultime demande soit enfin entendue, parce qu'elle est simplement juste, et croyant en votre esprit d'équité. Croyant aussi en votre volonté de ne pas laisser les générations futures vous présenter comme celle qui savait et n'aura pas voulu y mettre fin parse que trop "d'intérêts financiers étrangers à l'intérêt supérieur de l'enfant", je vous pris de croire Madame la Ministre de l'Egalité des droits et des Chances, en l'assurance de mes respectueux sentiments pour le courage qu'il vous faudra.