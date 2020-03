Courrier au Préfet de la Réunion pour une demande d’annulation des élections municipales

Le 23/03/2020 | Par Gilbert FÉLICITÉ | Lu 163

A Monsieur le Préfet,



Je me présente, Gilbert FÉLICITÉ. J’étais candidat tête de liste, aux élections municipales des 15 et 22 Mars 2020 dans la commune de Saint-Paul.



Monsieur le Préfet, le premier cas de CORONAVIRUS était déjà présent sur notre petite île à la date du 11 mars 2020, et au premier tour de ces élections, il y en avait 7 cas.



Certains bureaux de vote n’avaient pas respectés les consignes de sécurité sanitaire. Les personnes fragiles comme les personnes âgées étaient présentes dans les bureaux, sans masque.



Des groupements de personnes qui n’aurait pas lieu d’être. Des embrassades, des poignées de mains : risques de transmission du virus. Des mesures non respectées qui ont mis la population dans un grand danger sanitaire et contagieux.



Je me suis engagé personnellement, mené une campagne de fond et à ce premier tour, il y a eu un taux d’abstentionniste très important à cause de cette épidémie.



Suite à tout cela et à l’annonce que le Président de la République a fait ce mardi 17 mars 2020 à 23 heures( Heures de la Réunion 974) concernant le report du 2ème tour des élections municipales ce 22 mars 2020, je vous demande, Monsieur le Préfet, de faire l’ANNULATION du 1er tour de élections municipales du 15 mars 2020 et le REMBOURSEMENT TOTAL de mon compte de campagne ( mes factures ).



Je reste à votre disposition, et que ma demande soit prise en considération. Que les français et outre-mer mène un combat pour éradiquer l’épidémie Coronavirus.



QUE DIEU PROTEGE NOTRE PAYS ET NOTRE PATRIE LA FRANCE



Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, mes salutations distinguées.