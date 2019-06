Coût des matériaux de construction: Ils veulent "mettre fin aux idées reçues"

alors qu'en octobre dernier, l’autorité de la concurrence

Ils disent vouloir "rétablir la vérité". Dans un contexte marqué par le manque crucial de logements sociaux, les organisations professionnelles agissant dans la filière du BTP à La Réunion (ADIR, FRBTP, SICR, UNICEM*) sous la coordination de l’UNEF, ont mandaté le cabinet PwC Strategy& pour réaliser une étude sur les coûts des matériaux de construction. Un moyen pour eux de répondre aux études de l’OPMR, lesquelles ont mis en exergue une différence de prix de +39% par rapport à la métropole "L’objectif est de mettre fin aux idées reçues portant notamment sur la question des monopoles, alors que le secteurs, à la fois de l’importation et de la production locale des matériaux de construction, est concurrentiel", affirme Didier Fauchard,Le président du Medef commente cette étude dont les résultats ont été dévoilés ce mercredi matin en conférence de presse : "Le coût du logement social légèrement plus cher qu’en métropole, mais ce n'est pas ce qu’on annonce habituellement comme surcoût. Et c’est multi-factoriel"."Il y a des facteurs qui sont liés à la nature même de l’île, au bâti tropical" indique en effet Vladislava Iokova, directrice de PwC Strategy&.Des éléments rendant obligatoires lPour son étude, le cabinet s'est fondé sur des données collectées auprès de plus de 80 acteurs du marché et des bases de données publiques. Ce sont les prix professionnels hors taxes qui ont été comparés. "Nous constatons des prix très comparables entre La Réunion et la métropole, 73% des références ont un coût inférieur ou égal à la métropole", résume Vladislava Iovkova. Un calcul opéré sur la base de 49 références de matériaux de base. "De ce fait, malgré des coûts supérieurs, l'activité locale de fabrication et de commerce de gros de matériaux de construction est cohérente avec la métropole", est-il précisé.Il ressort en outre de cette étude que les spécificités et contraintes de l’écosystème de la construction font que le coût du logement a progressé de 20% entre les période 2005/11 et 2012/17, pour atteindre environ 160.000 euros par logement. Le coût du foncier, accru par la forte demande de logements dans les secteurs bassins d'emploi, représente environ 14% de ce coût. Au final, le coût du logement (coût par m2 habitable) est de 5 à 10% plus cher qu’en métropole.Alors que seules 25% des demandes sont satisfaites, selon le cabinet, il y a un besoin de construction de 5400 logement par an d’ici 2035. Il faudrait donc que le rythme soit 2,5 fois plus rapide pour atteindre cet objectif. À noter que le développement de logements est aujourd'hui contraint par la rentabilité financière des bailleurs sociaux, dans un contexte ou la part des logements "très sociaux" est nettement supérieure à la métropole, tandis que les subventions publiques diminuent."Les marges des fournisseurs et des entrepreneurs, si elles existent encore, sont très faibles. Donc, pour aller de l’avant, ce n’est plus chez l’entreprise ou le fournisseur qu’il faudra chercher des pistes de solution""Maintenant, il faut prendre en compte le contexte spécifique et réfléchir à des pistes d’innovation, de réflexion sur comment faire agir les acteurs ensemble, pour pouvoir optimiser les coûts et déclencher tous les programmes dont l’île a besoin pour répondre à une demande très sociale", conclut Vladislava Iovkova. Et il y a urgence.--* ADIR : association pour le développement industriel de La RéunionUNICEM : union nationale des industries de carrières et matériaux de constructionFRBT : fédération réunionnaise du bâtiment et des travaux publicsSICR : syndicat de l'importation et du commerce de La Réunion