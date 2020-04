Covid-19: 15 529 décès depuis le 1er mars, un "plateau" observé depuis quelques jours

Le 14/04/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 702

Le cap des 15 000 décès est dépassé en France. Dans son bilan quotidien, le directeur général de la Santé Jérôme Salomon a indiqué que 15 529 personnes étaient décédées du Covid-19 dans le pays, dont 541 ces dernières 24h. 10 129 décès sont à déplorer en milieu hospitalier et 5 400 décès dans les EHPAD et les établissements sociaux et médico-sociaux. Au total, 103 573 personnes ont été testées positives à la maladie.



Depuis le 1er mars, 71 903 personnes ont été hospitalisées (32 292 actuellement) et 6 730 se trouvent toujours en réanimation (+275 par rapport à hier). À noter que 1 087 personnes hospitalisées ont pu regagner leur domicile ces dernières 24h et 28 805 depuis le début de la crise.



Des signes d'encouragement sont tout de même à relever indique Jérôme Salomon, notamment sur le solde des patients (le nombre d'ouvertures de lits), "une nouvelle fois négatif", (-91 comparé à lundi) malgré la circulation "active" du virus. "Depuis quelques jours, nous observons un plateau, un ralentissement du nombre d’admissions et même une légère diminution du nombre de patients en réanimation", indique le directeur général de la santé.