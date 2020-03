Covid-19 : 860 morts et plus de 2.000 patients en réanimation en France

Le 23/03/2020 | Par Amandine Dolphin | Lu 907

Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, a tenu le point journalier sur le Covid-19 en France ce lundi soir.



Le ministre annonce 186 décès supplémentaires au cours des dernières 24 heures, soit un total de 860 décès depuis le début de l'épidémie. Au total, en France, 19 856 cas de Covid-19 sont enregistrés, soit 3 167 de plus qu'hier. 8675 personnes sont hospitalisées, 2082 cas graves sont en réanimation.



"La protection des soignants passe aussi par les masques"



"La protection des soignants passe aussi par les masques. Ils sont en priorité destinés à ceux qui nous soignent, dans un contexte de forte tension sur les stocks, nous poursuivons nos efforts pour augmenter pas tous les moyens leur fabrication en France comme à l’étranger", a indiqué Olivier Véran qui annonce que 20 millions de masques chirurgicaux et FFP2 seront livrés aux hôpitaux et aux EHPAD "cette semaine". Seront privilégiées "les zones de circulation active du virus". "Nous préparons d'ores et déjà une nouvelle livraison de masques destinés cette fois aux soignants en ville et qui sera effective au plus tard la semaine prochaine".



"D'autres commandes portant sur plusieurs centaines de millions de masques sont aussi en cours de finalisation", a-t-il par ailleurs ajouté.



"5000 tests en France quotidiennement"



"La France se situe dans la moyenne haute des pays européens, avec 5 000 tests réalisés quotidiennement", a indiqué Olivier Véran. Concernant les tests diagnostiques, le ministre espère "une montée en puissance dans les meilleurs délais". Grâce à la recherche, des tests "plus rapides, plus simples" sont par ailleurs attendus ainsi que de sérologies, "qui par une prise de sang permettent de savoir si nous avons développé les anticorps contre le virus et donc savoir si nous avons contracté ou non la maladie". Des tests "attendus dans les prochaines semaines"."Nous suivons tout cela de très près".