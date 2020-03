Covid-19 : À partir du lundi 23/03 à 00h00 les vols vers la métropole seront interdits

Le 23/03/2020 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 92

L’arrêté à été publié ce samedi 21 mars et est paru dans Le Journal Officiel ce dimanche 22 mars 2020. Il fait état de mesures renforcées relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19.

À partir de ce lundi 23 mars à minuit, les vols entre la Métropole et les départements et collectivités d’Outre-Mer (Martinique, Mayotte, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Saint Martin et Saint-Barthélemy) seront interdits jusqu’au 15 avril, selon cet arrêté.

Restent autorisés cependant, les déplacements justifiés par l’un de motifs suivant :

– motif impérieux d’ordre personnel ou familial ;

– motif de santé relevant de l’urgence ;

– motif professionnel ne pouvant être différé.

“Les services publics restent assurés, y compris les services de transport ; que la situation sanitaire propre à l’insularité, à l’isolement et à l’éloignement des territoires ultra-marins du reste du territoire national, caractérisés par les difficultés majeures auxquelles ces territoires seraient confrontés en cas de propagation massive due à des cas d’importation du virus par voie aérienne, justifie une restriction du trafic aérien au départ et à destination de ces collectivités”, stipule l’arrêté.

Les personnes souhaitant bénéficier de l’une des exceptions mentionnées doivent présenter au transporteur aérien lors de leur embarquement un ou plusieurs documents permettant de justifier du motif de leur déplacement accompagnés d’une déclaration sur l’honneur de ce motif.

Les dispositions du présent article s’appliquent aux vols dont le décollage est prévu à compter du lundi 23 mars 2020 à zéro heure.

