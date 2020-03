Covid-19 : Dispositions spécifiques pour les marchés forains

Le 19/03/2020 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 92

Dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire actuelle (Coronavirus/Covid-19), la Commune de Saint-Paul, sur la recommandation des services de l’État, a décidé de prendre des dispositions spécifiques supplémentaires pour les marchés forains de son territoire.Il est rappelé que l’accès au marché est réservé uniquement aux forains qui commercialisent des produits alimentaires.Par ailleurs, la Ville va réorganiser ses marchés en imposant une distance d’au moins deux mètres de séparation entre les étals de marchandises.Les placiers ainsi que la police municipale veilleront au respect de cette règle pendant toute la durée des marchés. Il est à souligner que les emplacements habituels ne seront pas garantis.Il est enfin demandé aux forains, dans la mesure du possible, de faire respecter la règle de distanciation sociale entre les personnes (marquages au sol ou sectorisation des étals).La ville remercie les forains et les usagers pour leur compréhension et leur collaboration.Soyez informés en temps réel en recevant les notifications push grâce à l’application de la Ville de Saint-Paul. Si vous possédez un smartphone, cette appli reste disponible sur:Google Play Store : https://play.google.com/store/apps/details…L’AppStore : https://itunes.apple.com/…/ville-de-saint-paul/id1248713442…