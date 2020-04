Covid-19: Fin de toute activité nautique à Mayotte pour lutter contre les cas importés des Comores

C'est une information de nos confrères des Nouvelles de Mayotte. Au cours d'un point presse, le préfet de Mayotte, Jean-François Colombet, a annoncé la fin de toute activité nautique sur le lagon mahorais et l'indemnisation des pêcheurs.



En plus du dispositif habituel, quatre intercepteurs seront en mer 24h sur 24, accompagnés des navires de la Marine Nationale Nivose et Mistral qui disposent de moyens héliportés pour une meilleur surveillance des côtes mahoraises.



Cette mesure a été prise afin de lutter contre l'arrivée de kwassa en provenance des de l'Union des Comores, touchée elle aussi par le Covid-19. En effet, un des rapatriés d'Anjouan actuellement en quatorzaine au RSMA a été contrôlé positif Covid, prouvant que le virus est aussi actif sur les îles comoriennes.