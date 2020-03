Covid-19 : L’importance des gestes barrières pour ralentir l’épidémie

Le 17/03/2020 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 78

Afin de freiner la progression du virus, le Ministère des Solidarités et de la Santé rappelle que la mesure la plus simple et la plus efficace est d’appliquer et de faire appliquer immédiatement et partout sur le territoire tous les gestes barrières.