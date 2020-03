Covid-19: La CFDT demande une "juste indemnisation" des étudiants infirmiers

Monsieur le Préfet,



En période normale, les étudiants en soins infirmiers en stage dans les services perçoivent une indemnité de 1,47 euros / heure soit 50 euros par semaine.



A l'annonce des mesures gouvernementales instaurant le confinement, tous les stages ont été arrêtés dans un premier temps. Puis, dans le contexte de crise sanitaire et en raison de leurs compétences acquises (celles de pouvoir exercer en qualité d'Aide- Soignant), des étudiants de deuxième et troisième année sont envoyés sur le terrain.



Aujourd'hui, s’ils sont officiellement en stage, ces étudiants pallient surtout aux manques de soignants, renforcent certaines équipes et aident à l’ouverture des lits COVID-19.



Mais, ces étudiants sont toujours rémunérés à hauteur de 50 euros par semaine bien que les conditions habituelles de stage ne soient plus réunies, notamment en matière d’encadrement, d'enseignement, de tutorat et de prise de risques.



Par conséquent, La CFDT SANTE vous demande d’intervenir auprès de toute autorité (Ministère, ARS, Région, IFSI, CHU ...) pour que ces étudiants puissent avoir une juste indemnisation et continuer à servir dans les services où toutes les procédures doivent être mises en œuvre pour assurer leur protection.



Certaines régions métropolitaines ont déjà voté l’octroi de primes à ces étudiants exposés. Pour les étudiants volontaires, un contrat de vacation, mieux rémunérateur, est réglementairement possible.



Avant le passage éventuel au stade 3 à la Réunion, votre intervention en ce sens est indispensable, en cohérence avec l’allocution du Président de la République pour donner à la lutte contre le COVID-19 les moyens nécessaires "quoiqu’il en coûte".



Dans l’attente d’une réponse favorable, je vous prie d’agréer, Monsieur le Préfet, l’assurance de ma haute considération.