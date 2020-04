Covid-19: La France met en place un pont aérien entre La Réunion et Mayotte

Le 04/04/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 131

Le ministère de l'Outremer annonce via un communiqué de presse la mise en place d'un pont aérien entre notre île et Mayotte, afin de ravitailler le département français en produits sanitaires et alimentaires et de permettre les évacuations sanitaires urgentes, au besoin.

Ci-dessous, le communiqué de presse de la ministre Annick girardin.

COVID-19 - Annick Girardin et Jean-Baptiste Djebbari mettent en place un pont aérien entre Mayotte et La Réunion



Paris, le 4 avril 2020 - Afin de limiter la propagation du coronavirus COVID-19 à Mayotte, Annick Girardin et Jean-Baptiste Djebbari avaient annoncé la suspension des vols commerciaux à destination et depuis Mayotte à partir du 27 mars dernier, ainsi que la mise en place en substitution d'un pont aérien pour ravitailler Mayotte en produits sanitaires et alimentaires, permettre les évacuations sanitaires urgentes, et envoyer, le cas échéant, des renforts de personnel soignant.



A cette fin, le ministère chargé des transports a passé hier 3 avril un contrat d'affrètement avec la compagnie Air Austral, pour la mise en place de deux rotations par semaine. Le premier avion, un Boeing 787, est parti cet après-midi de La Réunion avec à son bord 7 t de fret et 24 personnels de santé.



Dans l'attente de la mise en place de ce pont aérien, le Gouvernement a eu recours à titre transitoire à l'Airbus A330 de la présidence de la République, arrivé mardi 31 mars dernier à Mayotte, qui a pu effectuer depuis un aller-retour entre la Réunion et Mayotte pour acheminer du fret sanitaire et des soignants.