Covid-19 : Le Centre d’éducation et de Prévention en Santé (CEPS) réduit ses activités

Le 03/04/2020 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 103

Le Centre d’éducation et de Prévention en Santé (CEPS) a réduit ses activités depuis la mise en place du confinement. Les activités maintenues :– Prise en charge et suivi des accidents d’exposition au VIH, au virus de l’hépatite B (VHB) et au virus de l’hépatite C (VHC), et leur traitement post-exposition (TPE) le cas échéant ;– Dépistage de l’usager suspecté d’être porteur du VIH ou d’une hépatite virale B ou C (usager symptomatique) ;– Traitement d’une chlamydiose, d’une gonococcie, d’une syphilis ou de toute autre infection sexuellement transmissible (usager symptomatique ou partenaire d’une personne dépistée positive pour ces IST) ne nécessitant pas une prise en charge spécialisée ;– Remise des résultats des dépistages préalablement réalisés, suivi PREP (partenaire VIH positif) ;– Activité d’orthogénie pour les demandes d’IVG non différables, suivi des IVG à domicile et post IVGHoraires d’ouverture de 8h30 à 16h00 :Accueil du public : Lundi, Mardi, Mercredi et vendrediPermanence téléphonique le jeudi au :06.93.21.74.86Fermé le samediRetrouvez toute l’actualité du CHOR sur le site Internet : https://www.chor.re/actualites/#47