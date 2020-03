Covid-19 : Le TCO fait le point sur les collectes de déchets ce jeudi 19 mars

Le 19/03/2020 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 96

Pour rappel, en raison de la situation sanitaire exceptionnelle en cours, dans l’Ouest les collectes de déchets sont maintenues avec des perturbations à prévoir. Voici un état de la situation pour ce jeudi 19 mars. Des mises à jour se feront au fil de la journée si besoin informe le TCO. Restez connectés !



Des mesures prises pour limiter les perturbations de la collecte des bacs d’ordures ménagères



Depuis ce matin, tout est mis en œuvre par les prestataires du TCO pour les collectes d’ordures ménagères (bacs bleus) prévues ce jeudi 19 mars au calendrier. L’ensemble des circuits non impactés par la réduction de personnel, devrait être terminé en fin de journée.



Pour les secteurs impactés par la baisse des effectifs et dont les bacs bleus (ordures ménagères) n’ont pas pu être collectés hier et aujourd’hui, des rattrapages sont prévus comme suit :



– Vendredi 20 mars 2020



Ruisseau | Bel air (Saint-Paul)



– Samedi 21 mars 2020



Guillaume | Saint-Gilles les Hauts |Tan Rouge (Saint Paul)



Pas de collecte sélective pour demain, vendredi 20 mars



Des rattrapages seront prévus ultérieurement dès que possible. Restez connectés pour vous tenir informés.



Rappel des consignes :



Si vos bacs (ordures ménagères et collecte sélective) n’ont pas pu être collectés au jour prévu à votre calendrier, laissez-les dehors jusqu’à nouvel ordre contraire.

Refermez bien le couvercle des bacs afin d’éviter les éventuelles nuisances olfactives et pollutions visuelles.