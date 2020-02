Covid-19: Le nombre de cas passe de 18 à 41 en France hexagonale, un mort

Vous faites des articles sur les cretins qui balancent de fausses infos sur les réseaux sociaux et vous êtes vous-même pas foutu de relayer l’information du chef de service des maladies infectieuses qui précise que le décès de l’homme a Amiens n’est pas du au coronavirus mais à d autres pathologies c’est vrai que mettre un mort en titre est bien plus vendeur tout en participant à la psychose collective....

2. Anne Mangue le 28/02/2020 14:20







C'est inquiétant c'est évident mais pendant ce temps là on oublie d'autres vrais combats, comme, par exemple, les grandes souffrances animales insoutenables. A ce sujet, sur facebook L214 : 🚨NOUVELLE ENQUÊTE 🚨Étourdissements ratés, animaux paniqués et en souffrance… De nouvelles images ont été filmées à l’abattoir Sobeval en Dordogne, l’un des plus gros abattoirs industriels de veaux en France. De très nombreuses violations de la loi viennent aggraver la douleur des animaux. Abattage avec ou sans étourdissement: dans tous les cas, c’est terrible.

Un filtre a été appliqué sur ces images pour qu’elles soient plus supportables à regarder.



⚠️Il y a urgence pour les animaux. Exigeons la fermeture de cet abattoir 👉 https://www.l214.com/abattoir-veaux-2020