Covid-19 : Les inscriptions à l’école et à la restauration repoussées au 6 mai 2020

Le 06/04/2020 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 84

Compte tenu des difficultés rencontrées par plusieurs familles, la date limite pour les inscriptions et réinscriptions scolaires a été reportée d’un mois, soit jusqu’au 6 mai 2020. À noter qu’il est toujours possible d’effectuer cette démarche en envoyant les documents nécessaires par mail. Plus d’informations en cliquant sur ce lien.