Covid-19: Les services de la CAPEB ouverts en ligne

Le 19/03/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 71



Le Président

Cyrille Rickmounie

La CAPEB informe les entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics que ses services sont à leur disposition pour les conseiller et les aider dans les différentes démarches administratives liées à la crise sanitaire du COVID-19.Celles-ci peuvent adresser leurs demandes et interrogations à l’adresse de messagerie suivante : [capeb974@communication@gmail.com]mail:capeb974@communication@gmail.com