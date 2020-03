Covid-19 : Téléchargez l’attestation de déplacement dérogatoire

Le 17/03/2020 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 483

Faisant suite aux mesures annoncées le lundi 16 mars dans la nuit par le chef de l’État, effectives dès ce mardi 17 mars à 12h (dans l’Hexagone) et 15h à La Réunion, veuillez trouvez ci-dessous le lien pour télécharger l’attestation obligatoire pour vos déplacements essentiels.Le président de la République précise que les déplacements sont limités au strict nécessaire :– Se déplacer de son domicile à son lieu de travail dès lors que le télétravail n’est pas possible (l’employeur doit justifier du caractère indispensable d’un employé).– Faire ses achats de première nécessité dans les commerces de proximité autorisés.– Se rendre auprès d’un professionnel de santé.– Se déplacer pour la garde de ses enfants et soutenir les personnes vulnérables.– Faire de l’exercice physique uniquement à titre individuel, autour du domicile et sans aucun rassemblement.Si vous ne possédez pas d’imprimante à votre domicile, vous pouvez la recopier sur papier libre.Cette attestation est à montrer en cas de contrôle sur la route sous peine d’écoper d’une amende.Vous pouvez la télécharger en cliquant sur ce lien.