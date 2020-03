Covid-19 : le point de situation du lundi 16 mars 2020 à 00h12

Quels sont les établissements concernés par la mesure de fermeture ?



Les mesures de fermeture concernent les établissements suivants :

– les crèches ;

– les établissements de l’enseignement supérieur public et privé, dont l’université ;

– les établissements et services d’accueil non permanent d’enfants (article R2324-17 du code de santé publique : crèches collectives, halte-garderie, crèches parentales, jardins d’enfants, micro-crèches) ;

– les maisons d’assistantes maternelles (MAM) ;

– l’ensemble des établissements publics et privés (école maternelle et primaire, collège et lycée)

– les établissements d’enseignement agricole scolaire et par apprentissage ;

– les établissements périscolaires (garderies) ;

– les instituts médico-éducatifs (IME) accueillant des enfants et des jeunes en situation de handicap ;

– les centres de formation des apprentis (CFA) seront fermés à partir du lundi 16 mars. Le coût contrat est maintenu par les opérateurs de compétences (OCPO). Les CFA n’auront donc pas accès à l’activité partielle : les jeunes en formation devront rejoindre leurs entreprises, à l’exception de ceux inscrits à l’université de La Réunion. Si celles-ci sont en activité partielle, ils seront également mis en activité partielle.



Les assistantes maternelles, quant à elles, peuvent continuer à exercer dès lors que le nombre d’enfants est inférieur à 10.

Il convient enfin de préciser que les écoles, les collèges et lycées, s’ils n’accueillent pas les élèves, restent fonctionnels de par la présence des équipes éducatives (continuité administrative et pédagogique).



La préfecture et l’agence régionale de la santé confirment deux nouveaux cas de coronavirus-COVID 19 à La Réunion, ce dimanche 15 mars 2020 tard dans la soirée.Ce dimanche, le nombre de cas avérés sur le territoire se porte désormais à neuf au total. La préfecture et l’agence régionale de la santé confirment 2 nouveaux cas de coronavirus-COVID 19 à La Réunion, ce dimanche 15 mars 2020. Ces deux nouveaux cas n’ont pas de lien avec le groupe de croisiéristes, il s’agit d’un couple de personnes âgées revenant de métropole.Le dernier bilan de l’épidémie de coronavirus en France fait état de 120 décès, ce dimanche 15 mars, soit 31 de plus que la veille, et de 5 400 cas confirmés depuis le mois de janvier. La France a atteint le stade 3 de l’épidémie. Cela implique la fermeture de tous les lieux «non indispensables à la vie du pays» y compris à La Réunion. La décision a été prise à l’issue d’une réunion de travail entre l’ensemble des préfets d’Outre-mer, les ARS des territoires ultramarins et la ministre de l’Outre-mer Annick Girardin, il a été décidé que toutes les mesures annoncées par Edouard Philippe s’appliqueront à la Réunion dès ce lundi 16 mars.La liste précise des commerces concernés sera détaillée ce lundi par le préfet. Restaurants, bars, discothèques, cinémas sont appelés à fermer leurs portes jusqu’au 15 avril 2020, selon le décret paru ce dimanche 15 mars au Journal officiel . Les mesures concernent également les salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles, les centres commerciaux, les salles de danse et salles de jeux, les bibliothèques et centres de documentation, les salles d’expositions, les établissements sportifs couverts et les musées.Le préfet de La Réunion, en lien avec la directrice générale de l’agence régionale de santé, le recteur d’académie et le président de l’université, a confirmé que cette mesure s’appliquait pleinement sur notre territoire. Du fait du calendrier scolaire, les services du rectorat à La Réunion bénéficient d’une semaine supplémentaire pour parfaire le système de continuité pédagogique et administrative. A cette fin le préfet, le recteur et la directrice générale de l’ARS organiseront ce lundi une réunion de travail avec l’ensemble des partenaires, en premier lieu desquels les maires.À Saint-Paul, les centres de loisirs seront fermés à partir de ce lundi 16 mars 2020 conformément aux préconisations du gouvernement.– Se laver les mains régulièrement à l’eau et au savon (au moins 20 secondes) ou à défaut au gel hydro-alcoolique, à chaque arrivée dans un nouveau lieu.– Tousser ou éternuer dans l’intérieur de son coude– Utiliser des mouchoirs à usage unique– Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades– Porter un masque quand on est malade (sur prescription médicale)– Ne pas rendre visite aux personnes âgées pour éviter de les contaminer, ni aux personnes souffrant déjà d’une autre maladie.Appeler le 15 à l’apparition du moindre symptôme tels que la toux, la fièvre, la conjonctivite, une grande fatigue, des courbatures. Pour des questions non médicales, appeler le numéro vert mis en place : 0 801 130 000 (GRATUIT : ouvert 24 h sur 24 et 7 jours sur 7)– Pour toutes questions, inquiétudes pour les personnes ayant participé aux Francofolies le samedi 7 mars de 19:00 à 23:00 : 0801 900 800 (APPEL GRATUIT , ouvert à partir du 14 mars de 8h00 à 18h00)– Uniquement en cas de symptômes (fièvre, toux, difficultés respiratoires : composer le 15Toute l’information à jour sur la page dédiée au Coronavirus du site du Gouvernement En cas de signes d’infection respiratoire (fière ou sensation de fièvre, toux, difficultés respiratoires) si vous habitez dans une zone où circule le virus ou dans les 14 jours suivant le retour d’une zone où circule le virus :– Contactez le Samu Centre 15 en faisant état de vos symptômes et de votre séjour récent ;– Evitez tout contact avec votre entourage– Tousser ou éternuer dans son coude– Utiliser des mouchoirs à usage unique– Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades– Porter un masque (sur prescription médicale)– Ne vous rendez pas chez votre médecin traitant ou aux urgences, pour éviter toute potentielle contamination.