Covid19: Fermeture des agences SIDR

Le 18/03/2020 | Par Zinfos974 | Lu 88

Communiqué de la SIDR :

Conformément aux directives des pouvoirs publics, et afin de protéger la santé de ses locataires et de ses collaborateurs, la SIDR a fermé toutes ses agences au public depuis le 16 mars.



Les équipes s’organisent pour assurer la continuité des services dans le respect des consignes de sécurité sanitaire. Sur tous les groupes d’habitations, le nettoyage des parties communes et l’enlèvement des ordures ménagères continuent d’être assurés. Les urgences techniques sont traitées en priorité. L’activité courante liées aux entrées et sorties de logement est adaptée pour restreindre les contacts et les déplacements.



Les clients peuvent réaliser toutes leurs démarches en ligne depuis leur espace client sur www.sidr.fr ou par téléphone. Ces services sont accessibles 24h/24, 7 jours sur 7.