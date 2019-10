Crash au volcan: Le pilote du Cessna n'a pas survécu

Le 31/10/2019 | Par Zinfos974 | Lu 7317

Le pilote du petit avion de type Cessna qui s'est écrasé au Volcan est décédé, indiquent nos confrères de Clicanoo. Le pilote était très expérimenté, exerçant sur la flotte des Boeing de la compagnie Air Austral.



Rappelons que ce mercredi 16 octobre vers 9H, le monomoteur Cessna s'est abîmé à la Plaine des Sables. Le crash a fait deux morts, deux femmes d'une même famille. Le passager positionné sur le siège avant-droit, époux de l'une des passagères décédées, a quant à lui survécu, étant légèrement blessé.



Le pilote Vincent Bouget, médicalisé en soins intensifs au CHU de Terre Sainte depuis deux semaines, était formateur-instructeur à l'aéroclub du Sud basé à l'aéroport de Pierrefonds. Selon nos informations, il laisse derrière lui une femme et un enfant de 18 mois.



Il y a deux jours, l'Aéroclub du Sud exprimait son émotion et sa "grande tristesse" :

"L’aéroclub du sud vit actuellement une des périodes les plus sombres de son histoire.



Subir un crash, qui plus est avec des victimes, est le pire des évènements pour un aéroclub.



Au nom des membres de l’aéroclub du sud, je souhaite d’abord exprimer notre grande tristesse devant cette tragédie.



Nos pensées vont d’abord aux victimes et à leurs proches, mais également à ceux qui s’accrochent à la vie. Nous leur transmettons notre énergie positive pour surmonter cette épreuve.



Nous souhaitons rendre un hommage particulier à tous ceux qui ont participé de près ou de loin aux secours des victimes.



Ils ont été particulièrement rapides et efficaces ! Les pilotes qui survolent l’île tous les jours savent désormais, que nous pouvons compter sur eux en cas de coup dur.



Comment ne pas citer, le monde de l’aviation dans son ensemble, qui nous a témoigné son soutien sans faille ? Les messages que nous recevons viennent de nos homologues réunionnais mais aussi du monde entier (Afrique, Etats-Unis, Gabon, Antilles, Océan-Indien, métropole...).



Nous sommes très touchés par ce soutien unanime. « Quand l’aéroclub du sud est en deuil, le monde aéronautique l’est aussi ».

Nous espérons que l’enquête en cours pourra faire toute la lumière sur les causes de cet accident, même si cela ne nous ramènera pas nos amis.



Nous ne pourrons jamais maîtriser totalement le risque intrinsèque à ce genre d’activité, mais savons tous que le retour d’expérience est salutaire.



L’aéroclub continue ses activités de formation de pilotes privés et de pratique du vol à moteur.



Nous tous sommes animés par la même passion : voler !



« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir mais de le rendre possible »



Antoine de Saint-Exupéry



Bon courage à notre "petit prince" Vincent..."