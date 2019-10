Crash au volcan: Une des victimes avait pris sa retraite il y a 3 mois

Le 21/10/2019 | Par Regis Labrousse | Lu 1376

Le mercredi 16 octobre dernier, un avion de type Cessna s'écrasait au volcan avec à son bord, 4 personnes. Le bilan, particulièrement lourd, s'est établi à 2 personnes décédées et deux autres blessées, dont le pilote. Les passagers du Cessna sont un couple originaire du Pertuis, tous deux âgés d'une soixantaine d'années, l'épouse n'a pas survécu.



Le couple originaire du Vaucluse, était en vacances à La Réunion et séjournait chez une cousine qui n'a également pas survécu à l'accident. Denise et Bernard.G ont respectivement 60 et 66 ans. Denise était aide-soignante au service des urgences du Pertuis et avait pris sa retraite il y a environ 3 mois.



Bernard.G, légèrement blessé dans l'accident, a été particulièrement choqué et, comme le rapporte Ledauphine, n'aurait à aucun moment, perdu connaissance pendant l'accident.