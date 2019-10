Crash d'un Cessna au volcan: Un pilote expérimenté issu de l'aéronavale

Un aérnoef de type Cessna s'est crashé ce mercredi à hauteur de la plaine des Sables. D'énormes moyens de secours ont été engagés pour venir en aide aux passagers du monomoteur piloté par un pilote très expérimenté. Selon nos informations, le pilote d'Air Austral avait entamé sa carrière dans l'aéronavale en tant que technicien.



Dix minutes après l'alerte reçue par le commandement du CROSS, le préfet déclenchait le plan Orsec dédié aux incidents aériens. Le protocole mobilise l'ensemble de la chaîne de secours et d'enquête dévolue à ce type d'événement. Ainsi, le plan ORSEC SATER a déclenché la mobilisation des personnels du peloton de la gendarmerie de haute montagne (PGHM) et du SAMU qui ont été acheminés sur place par l’hélicoptère de la section aérienne de la gendarmerie (SAG). Les pompiers spécialisés du GRIMP (Groupe de Recherche et d'Intervention en Milieu Périlleux) ont également été mobilisés.



Peu après 13H, le dispositif était allégé du fait de l'évacuation, par voie héliportée, des deux blessés dégagés de la carcasse de l'appareil.



Toutes les pistes expliquant la raison du crash - souci technique ou erreur de pilotage, seront étudiées par les gendarmes spécialisés de la Brigade du transport aérien. Ils ont été saisis par le parquet de Saint-Pierre qui a logiquement ouvert une enquête, précisait la préfecture vers midi.