Création du "Rassemblement des Ecologistes Réunionnais", pour une "Réunion durable"

Le 14/08/2019 | Par B.A | Lu 156

Le Rassemblement des Ecologistes Réunionnais (RER), était officiellement lancé ce matin, à l'emplacement de feu les paillotes.



Le RER est composé de personnalités multiples, aux sensibilités politiques éclectiques, pour cause, le mouvement se veut apolitique. Ce matin, sur la plage de l'Hermitage, sur les lieux des anciennes paillotes, se tenaient Karl Bellon, président d'Agir pour la défense du DPM", Yvette Duchemann, élue écologiste de la mairie de Saint-Denis, Daniel Médéa, responsable du Parti Animaliste à La Réunion, Laurent Bridier, co-délégué de Génération Ecologie, et Jimmy bénard, président de l'association "Action Challenge Vert Réunion". Des sensibilités politiques diverses, donc, mais ayant une sensibilité commune, l'écologie.



Le but du rassemblement est d'unir les forces afin de mener des actions communes et de réunir le plus grand nombre de Réunionnais, comme ce fut le cas pour le combat contre les paillotes. Les paillotes, fondement de ce rassemblement, selon Laurent Bridier, qui considère qu'elles sont la première grande victoire écologique à La Réunion. Karl Bellon renchérit, estimant qu'il a donné l'exemple avec ce combat remporté, rappelant à l'occasion qu'il est entré en politique à l'appel de Paul Vergès.



Un plan Marschall pour "sauver la Réunion"



Le RER se positionne sur les enjeux du développement durable, de la transition agricole, de l'autonomie énergétique (mais verte), la protection des sites sensibles etc... Il appelle à un plan Marschall pour "sauver la Réunion", en ces temps d'effondrement du vivant. Un G24, dit Yvette Duchemann (en référence au G7 qui se tiendra bientôt à Biarritz): les 24 communes, la région, le département et des citoyens qui apporteraient leur expertise, des porteurs de projets de développement durable.



Yvette Duchemann explique: "Ce rassemblement, parce que nous voulons que toutes les volontés, que toutes les sensibilités écologistes, les citoyens qui s’interrogent, qui s’inquiètent, qui militent, qui ont des projets, puissent se mettre ensemble pour travailler à une véritable transition écologique et solidaire, juste pour tous et non punitive pour les particuliers. Particuliers que le capitalisme obsédé par le productivisme a poussé à la consommation excessive." L'élue écologiste appelle à l'élaboration d'une "pensée réunionnaise de l’écologie", fustigeant le capitalisme et l'inaction des dirigeants, elle rappelle que le réchauffement climatique est une urgence absolue reconnue de tous, et non plus "une lubie d'écologistes".



Le RER appelle du pied Europe Ecologie Les Verts Réunion et son secrétaire régional Jean-Pierre Marchau, rappelant qu'au niveau national, Yannick Jadot et Delphine Batho ont, avec Antoine Waechter, appelé à la convergence des forces écologistes. Le RER ne présentera pas de liste aux municipales de 2020, et, serinent les orateurs de la conférence, "chacun est libre de voter comme il le souhaite".