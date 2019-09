"Crépuscule, de Juan Branco" : Présentation vidéo et débat par Dr Bruno Bourgeon

Le 04/09/2019 | Par AID974 | Lu 128

Repaire de Là-Bas Si J'Y Suis n° 155 à Saint Denis à « Le Manguier» Vendredi 13 Septembre 2019 à 18h00

Dans Crépuscule, Juan Branco présente avec sincérité son vécu en côtoyant l’entourage direct du président actuel. Il nous fait sentir la dérive de notre république vers un pouvoir qui ne relève plus de la chose publique (res publica) mais de la chose privée d’un certain nombre d’oligarques de l’ombre usant de la puissance conférée par le pouvoir de l’argent.Il met en lumière la lâcheté des grands médias et leur attitude de larbins face à la machinerie qui portera Macron au pouvoir, comment les journalistes sont tenus par une presse qui est en dette envers l’argent des grandes fortunes (cf. Le Monde Diplomatique) : Bernard Arnault, haute bourgeoisie catholique du Nord et d’Auvergne, 20 ans en 68, Xavier Niel, petite bourgeoisie catholique de la région parisienne né en 67, Patrick Drahi, petite bourgeoisie intellectuelle franco-marocaine né en 1962. Ces trois personnes ont acheté des journaux à forte influence bien avant la Macronésie.Dans la génération Geek, Nerds, les jeunes de 20 ans portent l’idéologie du transhumanisme, concrétisée à l’écran par Matrix en 1998 : rien ne vaut la peine de rien. Soit, je suis un winner, soit je suis un looser, pas d’alternative. A ce moment-là, on accepte cette vision des choses et on se perd dans une forme de désespoir de dandy.Pendant ce temps, les affaires continuent et les grandes écoles (véritables nurseries d’oligarques) continuent de former des gens comme Macron pour assurer la pérennité du système. Les personnes qui sont au pouvoir aujourd’hui sont les quarantenaires formatés par l’esprit des années 90.Où s’inscrit Juan Branco ? Formé comme Macron, il fait plusieurs grandes écoles en France et aux Etats-Unis. Il est dans le système. Cependant, on ne sait pas pourquoi, il décide d’arrêter, de s’opposer et de le dénoncer. Il n’est pas le seul à avoir cette prise de conscience.Sur Internet, fleurissent de brillants Youtubers produisant des émissions d’une clarté et d’une ouverture d’esprit incroyables.Le livre est surtout un appel au ralliement : une nouvelle génération nous demande de la rejoindre pour tenter quelque chose de nouveau, une création, une recherche, une découverte, une invention.Allons-nous l’écouter ? Lisons ce livre et suivons nos enfants : ils sont la flèche et nous sommes l’arc !La suite sur : www.aid97400.re