Crise à la SNSM: Le vice-président national attendu dans l'île en fin de semaine prochaine

Le 10/01/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 255

"Monsieur le Ministre, 12,3 millions d'euros en autofinancement pour le nouveau siège de la SNSM pas très loin de l'Opéra alors qu'il peinait à trouver des financements pour le renouvellement des canots de sauvetage et l'entretien des matériels…Dans le rapport de Didier Mandelli (sénateur de la Vendée, ndlr), une des propositions est de faire évoluer la gouvernance de la SNSM car une association de la société civile composée de bénévoles engagés et dévoués, prêts à sacrifier leurs vies pour sauver les nôtres ne se gère pas par leurs dirigeants comme l'armée des Poilus de 14-18"

Il semble que la détresse de l'antenne locale de la Société Nationale de Sauvetage en Mer ait été enfin entendue au niveau national… Depuis le 30 novembre dernier, les trois stations de la SNSM de l'île sont fermées. En cause: Le refus des bénévoles d'utiliser des gilets de sauvetage non conformes, qui reprochent également à la SNSM un problème de gouvernance. Le vice-président de l'association, Bruno Baraduc, est attendu dans l'île en fin de semaine prochaine.Jusqu'à présent, le siège national de la SNSM avait toujours affirmé que les bénévoles pouvaient prendre la mer sans inquiétude. Mais les justifications de la SNSM ont eu comme effet de creuser encore un peu plus le fossé entre les bénévoles locaux et le siège parisien, menant à des démissions en série à la station de Saint-Gilles.Bruno Baraduc arrivera donc dans un contexte tendu, d'autant plus que cette affaire de gilets a été débattue au sein même du Sénat le 7 janvier dernier, où les conclusions du rapport de la mission commune d'information sur le sauvetage en mer intitulé Sauvetage en mer: replacer les bénévoles au coeur de l'action ont été rendues. Membre de cette mission commune et sénateur des Côtes-d'Armor, Michel Vaspart s'est même montré très critique sur la gouvernance de la SNSM: