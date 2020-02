Crise de l'hôpital: Les personnels soignants "déclarent leur flamme" au service public

Le 14/02/2020 | Par Prisca Bigot | Lu 305

En ce 14 février, jour de la Saint-Valentin, fête de l’amour, les personnels hospitaliers de toute la France se mobilisent pour "déclarer leur flamme" au service public et demander plus de moyens.



Une action du Collectif Inter Hopitaux relayée à La Réunion au CHU Sud notamment. Au national comme au local, les conditions de travail en l’hôpital public ne cessent de se dégrader, "conséquence d’une politique d’austérité". Les mesures annoncées en novembre dernier par le gouvernement ont été jugées insuffisantes. Plus de 1000 médecins hospitaliers ont menacé de démissionner de leurs fonctions administratives.



Un débrayage est prévu à compter de 11H devant les établissements de santé. Une action soutenue par une intersyndicale. La CFTC Sud Réunion, en grève depuis plusieurs mois, demande la non-suppression de postes, la non-fermeture de lits et donc "le respect de la population du Sud". À ces revendications s’ajoutent celles plus globales de révision profonde du mode de financement de l’hôpital public, une modification du mode de gouvernance et un plan d’attractivité.



La CFDT Santé sociaux exige "des mesures immédiates qui permettront d’endiguer l’hémorragie qui met en péril l’hôpital public, fleuron de notre système de santé, et les missions de services publics dans les autres établissements du sanitaire, médico-social et social".