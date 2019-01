Croisières: Le Costa Victoria et le MSC Muscia à La Réunion

Le 03/01/2019 | Par N.P | Lu 50

Deux navires sont arrivés à La Réunion ce jeudi. En premier le MSC Musica, de la compagnie MSC Cruises, avec 3200 passagers à son bord et 987 membres de l'équipage. Le bateau passera une nuit accosté au Port avant de reprendre la mer ce jeudi matin direction l'Afrique du Sud.



Le Costa Victoria, arrivé une heure après, repartira quant à lui ce jeudi à 19 heures. Le paquebot de la compagnie Costa Cruises transporte 2394 passagers et 790 membres de l'équipage.



Pour accueillir les croisiéristes, la Fédération réunionnaise de tourisme a prévu un "dispositif XXL", avec 14 intervenants, auxquels s'ajoutent 3 intervenants de l'IRT, 2 de l'OTI Ouest, un de la mairie de Saint-Paul, et 12 étudiants en BTS tourisme. Trois artisans sont en place pour proposer divers produits locaux.



Un accueil délocalisé est aussi installé à Saint-Gilles Les Bains et Saint-Denis.



Côté transport, huit bus de 55 places sont affrétés pour Saint-Denis, ainsi que deux transports de personnes à mobilité réduites (TPMR). Pour Saint-Gilles, sont mis à disposition huit bus de 55 places, deux TPMR, et deux bus de 38 places. Pour le Port, deux bus de 38 places et deux TPMR. À cela s'ajoutent deux intervenants du GET974, les taxis et les locations de voitures.