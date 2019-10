Culturanoo : Vivons notre Culture

PRÉSENTATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA CULTURE



CULTURANOO C’EST QUOI ?

C’est une impulsion particulière pour notre culture, notre identité forte et plurielle...



La Réunion, terre de cultures et de métissages, est un modèle de vivre ensemble unique au monde. Fort de ce constat, il s’agit à travers le programme mis en oeuvre par la collectivité régionale de valoriser ce singulier équilibre, d’encourager le développement de notre culture et de notre société tout en respectant et préservant nos valeurs et nos traditions.La Région Réunion a lancé depuis le début de l’année 2018, les États Généraux de la Culture, sous le nom de Culturanoo. C’est avant tout une consultation des Réunionnais afin d’échanger sur les grands enjeux de la culture à la Réunion et la place de la culture dans notre projet de société.Culturanoo est conçu pour que chacun puisse s’emparer de la question culturelle : mieux connaître les pratiques culturelles et artistiques dans l’île, permettre l’expression en toute liberté de tous les Réunionnais, être à l’écoute de leurs attentes.Cette consultation et les contributions des participants seront pris en compte dans le cadre des projets culturels de politiques publiques pour la réalisation des projets culturels accessibles au plus grand nombre.