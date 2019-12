Cyclone Belna: Les renforts réunionnais sont arrivés à Mayotte

Le 07/12/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 142

Face à la formation de la tempête tropicale Belna, le préfet de Mayotte a placé le territoire mahorais en pré-alerte cyclonique depuis jeudi soir.



Le Préfet de La Réunion, Jacques Billant, a, quant à lui, activé une cellule de planification. En tant que préfet de la zone de défense du Sud de l’Océan Indien, il tend à apporter le soutien opérationnel nécessaire au niveau zonal.



51 personnes sont parties ce matin de La Réunion pour Mayotte, grâce au dispositif national de renforts décidé par la Ministre des Outre-mer et le Ministre de l’Intérieur.



On compte parmi eux 36 pompiers du service départemental et d’incendie et de secours et 15 personnels des autres services publics de réponse à la crise (ARS, SAMU, Météo France, direction de l’aviation civile, gendarmerie nationale).